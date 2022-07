La casa tra le onde, il trailer del film

La data di uscita è stata fissata: il 16 settembre su Netflix sbarcherà, scusando il gioco di parole, La casa tra le onde , terzo prodotto dello Studio Colorido, una realtà che nel mondo degli anime si è fatta conoscere per due produzioni che sono state particolarmente apprezzate dal grande pubblico, come Penguin Highway e Miyo - Un amore felino, che è stato segnalato come uno dei cartoni animati migliori del 2020. Ora, Studio Colorido ci riprova con un’altra avventura destinata a catturare l’attenzione dei più piccoli ma non solo, perché gli anime della casa di produzione giapponese hanno finora strappato anche un ampio consenso da parte del pubblico più adulto. A dirigere il lungometraggio c’è Hiroyasu Ishida , alla sua seconda prova da cineasta. E il trailer di La casa tra le onde è rivelatorio della sua forte impronta.

Dopo diversi teaser che sono stati rilasciati nelle settimane precedenti, la casa di produzione ha finalmente rilasciato il primo trailer italiano de La casa tra le onde. La prima sorpresa è in main theme che si sente in sottofondo nella breve clip: Kiete Shimaisou desu . In italiano significa sparirò ed è cantata dal gruppo rock giapponese Zutto Mayonaka de Iinoni , per i quali è la prima esperienza nella scrittura di un main theme per un anime.

La trama de La casa tra le onde

Il lungometraggio racconta le avventure di Kosuke e Natsume, amici fin dall’infanzia, che mentre si divertono a inventare nuovi giochi nel vecchio palazzo dove sono cresciuti, si ritrovano coinvolti in un fenomeno inspiegabile. Quella struttura, che per tanti anni è stata la loro casa, ora non è altro che un vecchio gigante di mattoni e ferro destinato all’abbattimento, che diventa il loro parco giochi personale. Ma, quando i due piccoli amici restano coinvolti nel fenomeno paranormale, svengono e si ritrovano catapultati in una realtà che non conoscono e che non riconoscono.

Quando riaprono gli occhi sono in mezzo al mare, circondati dall’acqua a perdita d’occhio e quello che, fino a pochi attimi prima era un palazzo diroccato su una strada cittadina, ora si trova alla deriva in mezzo al mare. È a questo punto che inizia la loro avventura e che Kosuke e Natsume capiscono che dovranno riuscire a tornare nel mondo “reale” quello che hanno sempre conosciuto, prima che sia troppo tardi e che restino bloccati in quella dimensione. Non sarà un viaggio facile, anzi: i due giovani vivranno anche momenti di forte difficoltà in cui saranno costretti a fare numerosi addii, ma quello sarà per loro il prezzo da pagare per tornare a casa.

Prima dell’uscita del lungometraggio su Netflix, il 24 agosto e il 14 settembre uscirà una versione romanzata con gli episodi complementari del film.