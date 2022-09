Lifestyle

Star Wars Day, 15 luoghi nel mondo abitati dalla Forza

In occasione dello Star Wars Day e in vista del lancio del nuovo spin-off Obi-Wan Kenobi, previsto per il prossimo 27 maggio, ci siamo fatti accompagnare da Volagratis.com alla scoperta dei luoghi nel mondo che hanno fatto da sfondo alla saga di George Lucas. Dall’Irlanda al Guatemala, passando per Italia, Spagna e i deserti di Giordania e Stati Uniti, ecco dove volare per vivere gli stessi paesaggi di Luke Skywalker, Ian Solo, Chewbecca e la principessa Leila a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio nel mondo alla scoperta delle locations che hanno ispirato e ospitato le riprese degli episodi di Star Wars parte dall'Italia e, più precisamente, dalla Campania. Alla Reggia di Caserta, infatti, sono state girate alcune delle scene de La minaccia fantasma e L'attacco dei cloni. La residenza reale, voluta da Carlo di Borbone, è stata trasformata nel Palazzo reale su Naboo. Lucas scelse la Reggia per i suoi interni "rinascimentali", proprio come quelli che aveva immaginato per il palazzo della regina Amidala

In L’attacco dei cloni a comparire è anche il Lago di Como con due location: Villa del Balbianello che ha fatto da sfondo al matrimonio tra Anakin Skywalker e Padmé Amidala e un prato tra il comune di Griante e la frazione di Tramezzo, dove la coppia si siede per un picnic. Elegante dimora del XVIII secolo, Villa del Balbianello nel corso dell'800 ospitò nel suo salotto letterati del calibro di Alessandro Manzoni, Giovanni Berchet e Giuseppe Giusti. Aperta al pubblico e visitabile, è oggi proprietà del FAI - Fondo Ambiente Italiano