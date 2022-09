Pretty Little Liars: Original Sin rinnovata per una seconda stagione

I fan hanno trattenuto il fiato per un po’ ma, alla fine, la produzione ha confermato che Pretty Little Liars: Original Sin avrà una seconda stagione. Lo spin-off del teen drama Pretty Little Liars avrà un seguito e la certezza arriva direttamente da HBO Max, che dopo aver fatto intendere che gli ultimi episodi della prima stagione sarebbero stati l'epilogo della serie, ha fatto marcia indietro. L’episodio 1x10 di Pretty Little Liars: Original Sin era un semplice finale di stagione, come sottolineato anche da TVLine, che ha ammesso l’errore rassicurando i tanti che si sono appassionati alle vicende della serie. In queste ore stanno arrivando le prime indiscrezioni sui nuovi episodi, che faranno vivere nuove avventure alle “piccole bugiarde” protagoniste della serie.

Le novità della seconda stagione di Pretty Little Liars: Original Sin

Ora che sia TVLine che HBO Max hanno reso noto che la seconda serie di Pretty Little Liars: Original Sin ci sarà, assumono nuova dimensione le parole dello showrunner, che poche settimane prima della fine del primo capitolo, aveva ipotizzato come sarebbe potuto proseguire il racconto in una ipotetica seconda stagione. Pretty Little Liars: Original Sin nasce per avere una conclusione in un’unica stagione, quindi per gli spettatori non sarà facile immaginare cosa possano aver studiato gli sceneggiatori per il secondo capitolo. “Quando abbiamo avviato tutti i misteri all’inizio della stagione, volevamo risolverli in modo che non ci fossero enormi cliffhanger e che le persone non si sentissero ingannate”, ha spiegato lo showrunner, aggiungendo: “Dopo aver parlato molto della stagione 2, sentiamo di poter introdurre un’altra minaccia. Ma è bello che Archie sia là fuori a correre in giro, a fare tutto ciò che vuole fare. È sempre bello averlo”.