Pretty Little Liars: Original Sin, il trailer

Il reebot della serie di successo degli anni 2000 è firmato HBO. L’uscita è prevista per il 28 luglio prossimo su HBO Max

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tra il 2010 e il 2017 una serie teen drama ha tenuto incollata agli schermi un’intera generazione di adolescenti. Stiamo parlando di Pretty Little Liars, progetto creato da Marlene King basato sulla serie di romanzi Giovani, carine e bugiarde di Sara Shepard. Il prossimo 28 luglio, dopo 5 anni di attesa, arriverà su HBO Max l’attesissimo reebot Pretty Little Liars: Original Sin. In occasione della prossima uscita della serie televisiva, la rete ha rilasciato il trailer ufficiale. Nel video, in lingua inglese, la voce narrante sussurra: ”Ogni città ha una casa spaventosa dal lato opposto del cimitero, dove una ragazza vive con sua madre e, all’improvviso, accade qualcosa di terribile. A Millwood quella ragazza sono io.” Nel trailer le protagoniste sono alle prese con una serie di spaventosi e misteriosi messaggi inviati da A., così come accade nella serie originale. Per evitare che i loro più oscuri segreti vengano rivelati, le ragazze dovranno espiare i peccati dei loro genitori.

La sinossi ufficiale approfondimento Pretty Little Liars: Original Sin, teaser trailer della serie reboot Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi distrutto la città di Millwood. Oggi un gruppo di teenager - le nuove “piccole bugiarde” - sono tormentate da un assalitore sconosciuto e dovranno pagare a caro prezzo non solo i loro peccati segreti, ma anche quelli commessi dai genitori 20 anni prima. In Pretty Little Liars: Original Sin, ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontani da Rosewood e in un clima ancora più terrificante.

Il cast Come anticipato, i protagonisti della serie tv, in uscita il 28 luglio su HBO Max, sono tutti volti nuovi e giovanissimi. Tra di loro troviamo Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Maia Reficco, Malia Pyles, Sharon Lean, Mallory Bechtel, Lea Salonga, Eric Johnson, Elena Goode e Alex Aiono. Il progetto è stato scritto e prodotto da Roberto Aguirre - Sacasa (Riverdale; Le terrificanti avventure di Sabrina), insieme a Lindsay Calhoon. Tra i produttori è presente anche Marlene King, la showrunner della serie iconica. Dopo il rilascio delle prime tre puntate, il 28 luglio, gli altri episodi arriveranno su HBO Max il 4 e l’11 di agosto. Il finale di stagione è atteso per il 18 di agosto, andando a chiudere il cerchio di 10 episodi che si preannunciano ricchi di suspence