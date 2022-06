"Pretty Little Liars: Original Sin", teaser trailer della serie reboot

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva revival in arrivo su HBO Max il 28 luglio. I primi tre episodi saranno rilasciati sulla piattaforma di streaming proprio quel giorno, per consentire fin da subito una bella full immersion che aumenterà non poco l’hype

È uscito il teaser trailer di Pretty Little Liars: Original Sin, l’attesissimo reboot della mitica serie televisiva in arrivo su HBO Max il 28 luglio. I primi tre episodi saranno rilasciati sulla piattaforma di streaming proprio quel giorno, per una bella full immersion che aumenterà sicuramente l’hype (già assai elevato).



“Vent’anni fa dei tragici eventi hanno quasi distrutto la città di Millwood”, è raccontato nella sinossi ufficiale dello show. “Oggi un gruppo di adolescenti si ritrovano a essere perseguitate da un assalitore che vuole far pagare loro i peccati commessi dai genitori vent’anni prima”.

Potete guardare il teaser della serie televisiva reboot Pretty Little Liars: Original Sin nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il cast e la produzione della serie approfondimento Pretty Little Liars, HBO ordina il reboot Original Sin Nel cast di Pretty Little Liars: Original Sin troviamo l’attrice Bailee Madison (Good Witch) che interpreta Imogen, Chandler Kinney (Girl Meets World) nel ruolo di di Tabitha “Tabby” Hayworth, Zaria (Black-ish) che si cala nella parte di Faran, Malia Pyles (Batwoman) alias Minnie, e Maia Reficco come Noa.

Completano il cast anche Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.



A produrre il progetto sono Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Le Terrificanti avventure di Sabrina), Michael Grassi, Caroline Baron, Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Lo showrunner del progetto è il sopracitato Roberto Aguirre-Sacasa, già all’opera per la sceneggiatura di Riverdale, mentre Lindsay Calhoon Bring ha scritto tutti e sei gli episodi la sceneggiatrice.



Pretty Little Liars approfondimento Julian Morris di "Pretty Little Liars" ha fatto coming out La serie reboot trarrà ispirazione non solo dallo show televisivo originale ma anche dalla saga letteraria di Sarah Shepard. Questa conta ben sedici libri, il che offre un vasto materiale dal quale attingere. La serie sarà ambientata nella cittadina di Millwood, travolta da una serie di eventi tragici accaduti vent'anni prima. Un misterioso molestatore vuole farla pagare ai figli di chi a suo avviso si è macchiato di alcuni peccati...

La serie originale è andata in onda per sette stagioni e aveva calamitato soprattutto un pubblico molto giovane, mentre stavolta il taglio più horror attirerà senz'altro anche spettatori più attempati.

Il creatore e regista comunque è un maestro dei teen drama: Roberto Aguirre-Sacasa, il creatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, tra gli altri.

Le parole di Aguirre-Sacasa

approfondimento Pretty Little Liars: si lavora a un remake con l'ideatore di Riverdale Ecco le parole di Aguirre-Sacasa in merito allo show, affidate a un comunicato ufficiale: “Siamo dei grandi fan di ciò che I. Marlene King (creatrice della serie TV originale) e il suo cast hanno fatto. So già che dovremo gestire il loro lavoro come fosse un canone, proponendo però qualcosa di diverso. Ci affideremo alla suspense e all’horror, sperando renda onore a quanto i fan hanno apprezzato in passato, aggiungendo però nuovi elementi”.



