Pretty Little Liars: si lavora a un remake con l'ideatore di Riverdale

Il teen mistery potrebbe tornare in tv a tre anni dal finale. Roberto Aguirre-Sacasa pensa a una nuova storia con altri personaggi

“Pretty Little Liars” potrebbe tornare presto sul piccolo schermo. Secondo la testata “The Hollywood Reporter”, infatti, la Warner Bros. avrebbe ingaggiato Roberto Aguirre-Sacasa per sviluppare un remake incentrato su una storia completamente nuova e su un nucleo diverso di personaggi. Al centro dell’azione, dunque, non ci dovrebbero più essere le cinque amiche, ma delle nuove figure pensate dall’ideatore di “Riverdale”.

“Pretty Little Liars” è una delle serie televisive di maggiore successo dell’ultimo decennio. Il teen drama a tinte thriller e gialle è stato tramesso dal 2010 al 2017 su ABC Family. Il franchise ha dato vita anche allo spin-off “Ravenswood” e al sequel “The Perfectionists”, ma entrambi sono stati cancellati dopo la prima stagione. Il prodotto, basato sulla serie di libri “Giovani, carine e bugiarde” scritta da Sara Shepard, ha chiuso i battenti tre anni fa dopo sette stagioni e 160 episodi.

LE ANTICIPAZIONI SUL REMAKE DI “PRETTY LITTLE LIARS”

Per il momento non ci sono molte certezze. Aguirre-Sacasa, dalla cui mente è uscito il teen drama “Riverdale” basato sui personaggi degli Archie Comics e di cui si attende la quinta stagione (ci sarà un salto temporale di sette anni), scriverà la sceneggiatura di questa nuova serie e ne sarà anche il produttore esecutivo insieme a Gina Girolamo e Leslie Morgenstein. Punti di domanda sull’eventuale coinvolgimento di Marlene King, la creatrice dell’originale PLL, che lo scorso anno ha lasciato la Warner per passare alla 20th Television.

Il progetto potrebbe essere destinato a HBO Max, ovvero il nuovo servizio streaming della casa cinematografica. Proprio quel canale è da tempo impegnato sul remake di “Gossip Girl”, il quale è stato tra l’altro avversario in palinsesto proprio di “Pretty Little Liars”. Recentemente è uscito anche un remake asiatico della serie, andato in onda su Viu.