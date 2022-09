La misteriosa accademia dei giovani geni 2, il trailer

I primi due episodi della seconda stagione della serie La misteriosa accademia dei giovani geni debutteranno su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 26 ottobre

È uscito il trailer della seconda stagione della serie La misteriosa accademia dei giovani geni, in arrivo a breve su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il filmato ha offerto un primo sguardo sui nuovi episodi.