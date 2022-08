Cyndi Lauper si unisce alla serie Amazon The Horror of Dolores Roach

Ingresso d'eccezione nel cast della serie Amazon The Horror of Dolores Roach . Il rotocalco americano Variety, infatti, ha annunciato che anche Cindy Lauper vi prenderà parte. C’è molta attesa attorno al nuovo prodotto del colosso americano, che ancora non ha una data di uscita ma che sta già facendo molto parlare per i temi che è stato annunciato che affronterà. Infatti, The Horror of Dolores Roach è una serie tratta da un podcast che negli Stati Uniti ha riscosso un grande successo: niente fronzoli e niente artefatti, solo una storia da leggenda metropolitana che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti. Il prodotto realizzato da Gimlet nel 2019, con il supporto di Spotify e GloNation Studios ha stuzzicato Amazon, che nel 2020 ha deciso di acquistarne i diritti. Il podcast è stato creato da Aaron Mark ed era impostato inizialmente come un lungo monologo a puntate affidato alla voce di Daphne Rubin-Vega.

La trama della serie The Horror of Dolores Roach

approfondimento

La trama sviscera le vicende di Dolores Roach, una donna che per 16 anni è stata rinchiusa in carcere e che, quando esce, si trova improvvisamente proiettata in una megalopoli come Washington, totalmente diversa da come l’aveva lasciata, in una zona gentrificata e con solo 200 dollari in tasca. Dolores non ha una famiglia, non ha un fidanzato: è rimasta sola al mondo e i 16 anni di assenza dalla società, vissuti tra le sbarre di un carcere, hanno amplificato questa condizione. Il suo appartamento nel frattempo è stato occupato da un gruppo di sconosciuti e così lei è costretta a unirsi al suo amico Luis, che le offrirà ospitalità e calore umano. La strada a quel punto per Dolores sembra quella giusta ma la donna non sa che, dietro l’angolo, ci sono nuove insidie. La vita con Luis la porta ad avere un legame simbiotico con l’uomo il che lo conduce a esternare le sue particolari preferenze. Nel frattempo, però, Dolores ha iniziato a lavorare come massaggiatrice nello scantinato dell’amico ma qui, le varie vicissitudini che si vengono a creare, la donna è costretta a una scia di strangolamenti per riuscire a sopravvivere. A Cindy Lauper è stato affidato il ruolo di Ruthie, maschera di un teatro di Broadway: lei e Dolores Roach si incontreranno per caso e Ruthie interferirà con la vita già problematica della donna, causandole ulteriori problemi.