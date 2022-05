Cyndi Lauper, al via la produzione del documentario "Let The Canary Sing"

La cantautrice statunitense, voce icona di singoli come Girls Just Want To Have Fun e True Colors, sta per incontrare il meglio della sua storia privata e professionale, direttamente sul piccolo schermo. Dall’America arriva infatti, con il noto portale web di intrattenimento Variety, l’indiscrezione che Cyndi Lauper ha ufficialmente in produzione un documentario con Sony Music Entertainment, che sarà intitolato Let The Canary Sing . Un vero è proprio viaggio negli oltre 30 anni di carriera di una delle artiste pop più amate e apprezzate nel mondo.

Si chiamerà Let The Canary Sing il nuovo docu-film incentrato su vita e carriera di Cyndi Lauper e in lavorazione per Sony Music Entertainment. Il film, che si pone l’obiettivo di diventare un’accurata biografia in frame della celebre artista pop americana, è realizzato in collaborazione con la stessa Cyndi Lauper, mentre alla regia ci sarà la pluripremiata documentarista Alison Ellwood, che già ha all’attivo bellissimi lungometraggi sulle più acclamate star della musica. “Come molte altre persone hanno fatto, quando Cyndi Lauper è esplosa sulla scena musicale all'inizio degli anni '80, ho pensato che fosse un'altra giovane star che stava vivendo una rapida ascesa alla fama e al successo grazie a MTV”, ha rivelato Ellwood alla stampa, in occasione dell’annuncio di Let The Canary Sing. “Cyndi voleva invece che la sua voce non fosse solo ascoltata, ma sentita e capita fino in fondo”.

Di cosa parlerà il documentario su Cyndi Lauper

Il documentario su Cyndi Lauper – prodotto da Sony Music Entertainment - si snoderà quindi in un racconto che terrà ben fede ai suoi valori, mostrando la storia della cantautrice non solo riguardo ai suoi numerosi successi discografici e titoli ottenuti, ma farà sentire la voce di una delle artiste pop più famose di sempre, anche da un’altra prospettiva, quella di attrice, attivista e compositrice impegnata in importantissime lotte sociali. Let the Canary Sing seguirà la vita di Cyndi Lauper dalla nascita della sua passione per la musica, cresciuta accanto alle vicende della classe operaia del Queens, New York, al successo del suo album di debutto She's So Unusual, del 1983.

Da dove deriva il curioso titolo Let The Canary Sing

Secondo quanto raccontato dalla stampa americana, il nome scelto per il documentario che indagherà la vita di Cyndi Lauper, dalla giovinezza sino ai primi successi in musica, non è del tutto casuale. Sarebbe infatti ispirato ad una singolare vicenda che coinvolse la cantante all’inizio degli anni ’80. “Cyndi Lauper si ritrovò in tribunale con i suoi compagni di band Blue Angel, coinvolti in una disputa legale con l'ex manager Steve Massarsky, che citò in giudizio il gruppo costringendolo a dichiarare bancarotta”, si legge su Rolling Stone. “Quando il caso fu finalizzato, pare che il giudice esclamò in direzione di Lauper: “Lascia che il canarino canti!””, Let The Canary Sing, la stessa frase che ora ispira il titolo del lungometraggio. Finanziato e distribuito da Sony Music Entertainmente, Let The Canary Sing è prodotto da Fine Point Films con Trevor Birney, Eimhear O'Neill e Andrew Tully nel ruolo di produttori esecutivi, accanto a Tabs Breese e Lisa Barbaris, Tom Mackay e Richard Story.