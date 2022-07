Morto Roberto Nobile, era il Nicolò Zito de Il commissario Montalbano

L'attore aveva alle spalle una lunga carriera tra fiction di successo, collaborazioni con grandi registi al cinema e tanto teatro. Aveva recitato anche in Distretto di Polizia, La Piovra, Don Matteo, Squadra Mobile. Sul grande schermo era stato diretto da Pupi Avati, Gianni Amelio, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Carlo Mazzacurati ed Ermanno Olmi tra gli altri

È morto all'età di 74 anni, a Roma, l'attore Roberto Nobile, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie campione di ascolti Il commissario Montalbano, nella quale interpretava Nicolò Zito, il giornalista di Retelibera, amico e consigliere di Luca Zingaretti in tante indagini. Forte di una lunga carriera tra fiction, cinema e teatro, Nobile era stato anche Antonio Parmesan in Distretto di Polizia.