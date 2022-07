Breaking Bad, ad Albuquerque in arrivo due statue di Walter e Jesse

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Albuquerque è una città di 560mila abitanti in New Mexico, negli Stati Uniti. È famoso per essere stata l’ambientazione di film come Little Miss Sunshine e High School Musical, per essere spesso citata da Bugs Bunny quando sbaglia strada e si perde (“avrei dovuto girare a sinistra all’incrocio per Albuquerque) e, soprattutto, per essere la location delle serie tv Breaking Bad e Better Call Saul.