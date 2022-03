Better Call Saul 6, trailer dell’ultima stagione della serie TV

È uscito il trailer di Better Call Saul 6, la sesta e ultima stagione della serie TV spin-off di Breaking Bad, con Bob Odenkirk che interpreta Jimmy McGill alias Saul Goodman. In questo atto conclusivo si assisterà alla “trasformazione” del protagonista, che si tramuterà nell’avvocato penalista Saul Goodman, il personaggio assai amato della serie TV originale, quella con Bryan Cranston nei panni di Walter White e Aaron Paul in quelli di Jesse Pinkman.



Il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo nuovo e purtroppo ultimo capitolo della serie spin-off mostra quali sono le conseguenze di ciò che è accaduto alla fine della quinta stagione. Di seguito trovate uno spoiler, quindi se non avete ancora guardato o finito di guardare la stagione numero cinque, non leggete le due seguenti frasi, che trovate racchiuse tra tre asterischi con la segnalazione di inizio e fine spoiler.



***Inizio spoiler: La scorsa stagione di Better Call Saul si è conclusa con Kim Wexler (Rhea Seehorn), moglie di Jimmy, che pianifica di mettere i bastoni tra le ruote ad Howard Hamlin (Patrick Fabian). Quest'ultimo è il socio dello studio di avvocati Hamlin & McGill. Infine Mike e Nacho Varga (Michael Mando), membro dei narcotrafficanti, attaccano Lalo Salamanca (Tony Dalton). Fine Spoiler***



I primi episodi della sesta e ultima stagione dello show, che verrà trasmessa negli Stati Uniti su AMC e AMC+ mentre in Italia è distribuita tramite Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), debutteranno il prossimo 18 aprile.



Potete guardare il trailer ufficiale di Better Call Saul 6, sesta e ultima stagione della serie TV spin-off di Breaking Bad, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.