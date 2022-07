Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo thriller soprannaturale da oggi su Sky Atlantic (alle 21.15) e in streaming su NOW. Protagonista una ragazza che dopo essere morta decide di indagare sul proprio omicidio Condividi

Da oggi, venerdì 15 luglio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW è disponibile una nuova miniserie: The Rising - Caccia al mio assassino, in cui una ragazza, dopo essere stata uccisa, inizia a indagare sul proprio omicidio per scovare il suo assassino. Ecco il trailer e tutto quello che c'è da sapere.



The Rising - Caccia al mio assassino, trama e cast approfondimento The Rising – Caccia al mio assassino, al via su Sky la serie thriller The Rising - Caccia al mio assassino è una nuova serie di genere thriller soprannaturale in onda da stasera, venerdì 15 luglio, su Sky e in streaming su NOW. Protagonista della storia è Neve Kelly, una ragazza che un giorno si sveglia e scopre di essere stata uccisa. Non ricordando nulla degli ultimi momenti prima della sua morte, decide di utilizzare i suoi nuovi poteri soprannaturali per indagare là dove la polizia non riesce ad arrivare. Neve inizia così a scoprire una serie di segreti che riguardano familiari e amici, e che scuotono la piccola comunità nella quale è vissuta. A dare il volto alla protagonista 19enne Neve Kelly è Clara Rugaard. Tom Rees, il padre di Neve con il vizio dell'alcol, è interpretato da Matthew Mcnulty mentre la madre, Maria, è l'attrice Emily Taafe. Emily è divorziata e vive con il nuovo compagno Daniel (Alex Lanipekun) e i suoi due figlie Katie di 18 anni e Max di 14. Nel cast anche Rebecca Root nei panni della detective Diana Aird mentre Nicholas Gleaves è William Wyatt. La serie è stata scritta da Pete McTighe, Roanne Bardsley, Charlene James, Charlotte Wolf e Laura Grace. The Rising è composta da 8 episodi che durano cinquanta minuti l'uno e la cui visione è sconsigliata ai minori di 12 anni.

The Rising - Caccia al mio assassino, la versione belga approfondimento Le migliori serie TV da vedere a luglio 2022. FOTO The Rising - Caccia al mio assassino è tratta da una serie belga, Beau Sejour, già rinnovata per una seconda stagione con nuovi personaggi e una nuova storia. In Beau Sejour la protagonista si risveglia in una vasca da bagno nella stanza di un piccolo albergo, che si chiama proprio Beau Sejour, dove ritrova il suo stesso cadavere. Questa è l’unica differenza tra l’originale e l’adattamento inglese, per il resto le due serie sono piuttosto simili. Nella seconda stagione Beau Sejour sarà il nome di un’imbarcazione dove Maurice si risveglia dopo essere morto e dovrà indagare sul proprio assassinio.