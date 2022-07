The Rising – Caccia al mio assassino, al via su Sky la serie thriller

La nuova serie thriller soprannaturale Sky Original inglese, ideata da Julian Stevens, produttore di “The Fall” e “The Missing”, diretta da Ed Lilly e prodotta da Julian Stevens e Pete McTighe, è in arrivo venerdì 15 luglio su Sky e in streaming su NOW, in otto episodi.

Con un tono e uno stile visivo davvero distintivi, The Rising – Caccia al mio assassino è una storia sull'amore, la giustizia e il costo del perseguimento della verità in un mondo che vuole tenerla nascosta. La serie, in otto episodi, è diretta da Ed Lilly e prodotta da Julian Stevens e Pete McTighe (A Discovery of Witches). La serie è scritta da Pete McTighe, Charlene James (A Discovery of Witches), Roanne Bardsley (Free Rein), Gemma Hurley (Host) e Laura Grace (Das Boot).

SINOSSI

Neve Kelly (Clara Rugaard) è morta. Comprensibilmente spaventata e confusa da questa nuova (non) esistenza, quando si accorge di essere stata uccisa è furiosa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove abilità soprannaturali per indagare dove la polizia non può arrivare, sulla sua stessa morte. In tal modo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare tutto ciò che riguarda la sua vita e le persone a cui teneva. Il ritorno di Neve costringe tutti quelli che la circondano a cambiare, confessare o iniziare a coprire le loro tracce, incluso il suo fidanzato di lunga data Joseph Wyatt (Solly McLeod) e la sua enigmatica cugina, Alex Wyatt (Nenda Neururer). Anche la sua famiglia lotta per affrontare la perdita di Neve e i rapporti tra il padre Tom (Matthew McNulty) e l'amata madre Maria (Emily Taaffe), il patrigno Daniel (Alex Lanipekun), la sorellastra Katie (Robyn Cara) e il fratellastro Max (Cameron Howitt) si incrinano sempre di più.

PERSONAGGI

NEVE KELLY / CLARA RUGAARD - Neve Kelly è una pilota di motocross talentuosa e audace, amata dalla sua famiglia e dai suoi amici ma, da sempre, irrequieta e frustrata dalla vita nella piccola comunità rurale. Quando la sua vita è bruscamente interrotta, è furiosa per il suo futuro che le è stato strappato via e devastata nello scoprire che non può più comunicare con le persone che ama.

TOM REES / MATTHEW MCNULTY - Tom è il padre di Neve, un uomo dal grande cuore, molto carismatico ma con il vizio dell'alcol. Ha sempre avuto un difficile rapporto con sua figlia quando era viva, e ha divorziato da Maria (la madre di Neve) alcuni anni prima a causa del bere.

MARIA KELLY / EMILY TAAFFE - Maria Kelly è la madre di Neve e ha sempre lavorato duramente per mantenere un buon tenore di vita per sé stessa e sua figlia. Carattere forte e artistico, non è difficile intuire da chi abbia preso il suo carattere testardo Neve. Tuttavia, Maria dovrà affrontare un grande dolore quando Neve (sua unica figlia biologica) viene assassinata. Divorziata da Tom, vive con il suo nuovo partner, Daniel e i suoi due figli (Katie, 18 e Max, 14).

JOSEPH WYATT / SOLLY MCLEOD - Joseph Wyatt è l'ex fidanzato di Neve. Agli occhi di tutti, Joseph è un ragazzo sicuro di sé, campione di motocross, ma è profondamente frustrato dalle pressioni esercitate su di lui dal suo zio iperprotettivo, William Wyatt. Joseph è a un bivio, dovrà scegliere se seguire le orme di suo zio e degli altri uomini nella sua vita, o vivere la sua vita.

ALEX WYATT/ NENDA NEURURER - L'enigmatica Alex Wyatt, figlia unica di William e Christine Wyatt, torna nella comunità dopo anni di distanza. Tornata in città, Alex ha difficoltà ad adattarsi alla società e semplicemente riprendere da dove aveva lasciato con la sua famiglia. Ha relazioni difficili con suo padre e suo cugino Joseph Wyatt, e trova difficile aprirsi con persone. Alex è attratta dall'indagine sulla morte di Neve.