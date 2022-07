Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un nuovo teaser di due minuti e mezzo per alzare ulteriormente l’attesa per quella che, prima ancora di uscire, è già una delle serie tv più discusse della stagione. Amazon Prime Video ha rilasciato una nuova clip di anteprima per Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la serie tv in otto episodi che sarà ambientata cronologicamente nella Seconda Era della Terra di Mezzo, diverse migliaia di anni prima degli eventi narrati in Il Signore degli Anelli. Potete vedere il teaser nel video in alto su questa pagina. La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sarà in streaming su Prime Video dal 2 settembre, in 240 Paesi e territori di tutto il mondo, in Italia visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.