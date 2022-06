Mermaid Magic è la nuova serie animata del creatore delle Winx

La protagonista di Mermaid Magic, ideata da Rich Burns, è Merlinda , una principessa sirena adolescente che, proprio come Ariel de La Sirenetta, deve lasciare il mondo del mare per raggiungere la terraferma. Le affinità con il film d'animazione della Disney finiscono qui: Merlinda, infatti, deve rintracciare una rara fonte di magia che sia in grado di aiutare il suo popolo a sconfiggere dei nemici. La serie sarà prodotta in CGI e per il momento non sappiamo altro, nemmeno quando uscirà il progetto, di cui è stata svelata solo un'immagine.

Netflix, le novità in arrivo

In occasione della sessantunesima edizione dell’Annecy International Animation Film Festival, Netflix ha annunciato le nuove serie e i nuovi film animati di prossima uscita prodotti in Europa. Tra le pellicole troviamo Ember, il seguito di Klaus di Sergio Pablos, un'epica avventura sulla ricerca del fuoco dell'umanità; il musical d’animazione Scrooge: A Christmas Carol, con le canzoni riadattate del leggendario e due volte vincitore del premio Oscar Leslie Bricusse; That Christmas, basato sui libri per bambini di Richard Curtis, con il debutto alla regia dello story artist Simon Otto; infine un film ancora senza titolo di Steve Box. Per quanto riguarda le serie, arriveranno Bad Dinosaurs di Snafu Pictures e Able & Baker; The Seven Bears di Folivari, basato sulle acclamate graphic novel di Emile Bravo; l'epica serie di avventure fantasy Wereworld, di Lime Pictures; Captain Fall degli showrunner norvegesi Jon Iver Helgaker e Jonas Torgerson e l'attesa nuova serie animata di Zerocalcare. Di queste produzioni si conosce la data d’uscita solo di Scrooge: A Christmas Carol, che debutterà su Netflix a dicembre 2022 (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).