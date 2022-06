Fate: The Winx Saga, il teaser della seconda stagione

Le fate dell’Alfea College stanno per tornare, più affiatate e vivaci che mai! Le porte della scuola di magia si sono riaperte durante la Geeked Week, evento annuale organizzato da Netflix per presentare i prodotti di punta della programmazione, regalandoci un piccolo assaggio della seconda stagione di Fate: The Winx Saga. L’adattamento live-action della serie animata Winx Club, ideata dall’italiano Iginio Straffi, racconta il percorso di cinque fate che frequentano un collegio magico, l’Alfea, dove imparano a controllare i loro poteri e, nel frattempo, vivono le loro prime storie d’amore, tra amicizia e rivalità.

La trama e il cast

Fate: The Winx Saga è una serie tv fantasy italo-britannica, che si basa sulla serie animata di Iginio Straffi. Creata da Brian Young e prodotta da Archery Pictures e Young Blood Productions, in associazione con Rainbow, è stata rilasciata da Netflix, per la prima volta, nel 2021 (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale di pubblicazione dei nuovi episodi, sappiamo già che il racconto si svilupperà continuando a seguire le vicende delle protagoniste in un mistico mondo parallelo denominato l’Oltremondo, dove frequentano la scuola di Alfea, famosa per avere addestrato le fate alle arti magiche per migliaia di anni. In questo secondo capitolo della serie tv arriverà anche Flora, attesissima dai fan del cartone animato.

Nel cast troviamo Abigail Cowen come Bloom, Hannah van der Westhuysen nelle vesti di Stella, Precious Mustapha nei panni di Aisha, Eliot Salt come Terra, Elisha Applebaum come Musa, Sadie Soverall nei panni di Beatrix. E ancora Freddie Thorp interprete di Riven, Danny Griffin come Sky, Theo Graham è Dane, Jacob Dudman è Sam, Ken Duken come Andreas e Rob James Collier nelle vesti di Silva. Al cast originario si aggiungono Paulina Chavez nel ruolo della fata Flora, Brandon Grace come Grey e infine Eanna Hardwicke, che presta il suo volto a Sebastian.