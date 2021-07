Al via la produzione dei nuovi episodi della serie targata Netflix (disponibile su Sky Q). Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha condiviso un video dei lavori della seconda stagione.

La piattaforma di streaming ha poi svelato che la produzione avrebbe avuto inizio in Irlanda entro la fine dell’anno per un totale di otto nuovi episodi.

Cresce sempre di più attesa da parte del pubblico per gli episodi che continueranno a raccontare le avventure delle amate protagoniste. Alcuni mesi fa Netflix ha annunciato la realizzazione di una seconda stagione attraverso un filmato, dalla durata di pochi secondi, che ha ottenuto grande attenzione mediatica.

FATE: THE WINX SAGA, il backstage della seconda stagione

Ora, Netflix Italia ha regalato le prime immagini dei lavori attraverso un filmato che mostra gli attori impegnati con la lettura del copione della seconda stagione.

Netflix ha scritto nella didascalia del filmato: “Questo è un segreto che non possiamo più nascondere. Ti presentiamo il dietro le quinte della lettura del copione per l'inizio della produzione della seconda stagione di Fate: The Winx Saga”.

Nel giro di poco tempo il video ha ottenuto oltre 8.000 visualizzazioni su YouTube.