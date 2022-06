Bang Bang Baby, il backstage della serie televisiva. VIDEO

Prime Video ha pubblicato una clip che mostra il dietro le quinte della serie originale italiana di genere crime drama. Dieci episodi che hanno avuto - e stanno tuttora avendo - un enorme successo sulla piattaforma di streaming. Ambientata nel 1986, racconta la storia di una sedicenne di nome Alice che finisce nel mondo della malavita per amore del padre, che intende ritrovare dopo aver scoperto che non è morto come le avevano fatto credere

È uscito il video ufficiale che mostra il dietro le quinte di Bang Bang Baby, la serie originale italiana di genere crime drama di Prime Video.

Dieci episodi che hanno avuto - e stanno tuttora avendo - un enorme successo sulla piattaforma di streaming. Ambientata nel 1986, racconta la storia di una sedicenne di nome Alice che finisce nel mondo della malavita per amore del padre, che scopre non essere morto e che intende quindi ritrovare.

Il motivo per cui questo show convince così tanto sia il pubblico sia la critica ce lo spiega proprio questo backstage, in cui la troupe sul set offre un assaggio della ricetta vincente di Bang Bang Baby.



La serie è composta da dieci episodi ed è interpretata da Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico. È disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Potete guardare il backstage completo nel video che trovate in fondo a questo articolo, mentre in alto trovate un'altra clip relativa al dietro le quinte.



La clip approfondimento Bang Bang Baby, il trailer della nuova serie tv Nel backstage condiviso da Prime Video parlano direttamente i membri di troupe e produzione. Dal produttore Lorenzo Mieli ai registi Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, dal costumista Luca Canfora alla scenografa Tamara Marini, tanti protagonisti del set a 360° sono stati interpellati nel video.

Montatori e supervisori del montaggio, come Marcello Saurino e Ilaria Fraioli tra gli altri, parlano dell'esperienza vissuta tra i ciak.

Presenti anche i direttori della fotografia Vittorio Zorini, Timoty Aliprandi e Daria D’Antonio.



La serie approfondimento Bang Bang Baby, il richiamo del male Bang Bang Baby è una serie televisiva di genere crime drama che racconta la storia di Alice, una teenager che vive in una città del Nord Italia nella seconda metà degli anni ’80 del Novecento.

Ha sedici anni e una vita piuttosto tranquilla, che cambierà totalmente quando scoprirà che suo padre in realtà non è morto come lei credeva: è vivo. Per amore di lui, la ragazza scenderà negli inferi del mondo malavitoso, facendosi attrarre sempre di più dal fascino indiscreto del crimine. Scoprirà però che si tratta di una spirale da cui è difficile salvarsi: quando tenterà di abbandonare per sempre quel mondo, infatti, le cose non saranno così facili. Che sia troppo tardi? A scanso di spoiler, vi invitiamo ad andare a guardare questa interessante serie italiana.



La produzione approfondimento Le migliori serie TV da vedere a giugno 2022. FOTO Bang Bang Baby è creata da Andrea Di Stefano. A dirigere i dieci episodi ci sono tre diversi registi: Michele Alhaique si è occupato degli episodi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; Margherita Ferri degli episodi 5 e 6; Giuseppe Bonito degli episodi 9 e 10. Gli ultimi due registi si sono avvalsi della supervisione artistica di Michele Alhaique. La serie è stata scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. È prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Potete guardare il backstage completo nel video che trovate di seguito, mentre in alto (in testa a questo articolo) trovate un'altra clip relativa al behind the scene.