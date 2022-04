Bang Bang Baby, il richiamo del male

Non è un gioioso tuffo negli anni ’80. Anzi, la patina della Milano da bere perde subito ogni colore pittoresco nella serie di Prime Video “Bang Bang baby”, che ci cala nel contrasto tra la città sfavillante, la provincia operaia e la potente presenza della criminalità organizzata. Già all’inizio dei dieci episodi il racconto si muove in questi tre livelli. Il personaggio principale è Alice, una sedicenne che vive con la madre e che improvvisamente sente di appartenere anche a un mondo diverso, a una tradizione oscura che improvvisamente la attrae a sé. Arianna Becheroni interpreta l’adolescente divisa ed è “felicissima e molto emozionata” per il suo primo ruolo da protagonista, ci dice nell’intervista. ‘Bang Bang Baby’, in piatttaforma a partire dal 28 aprile, ci presenta subito una ragazza determinata a spingersi molto in là, ben oltre il limite della legge, per riconquistare identità e affetti.

“Alice riesce a opprimere il senso di colpa dandosi una giustificazione – ci dice Arianna - altrimenti le sue azioni criminali sarebbero troppo grandi per poterle sopportare anche solo psicologicamente a sedici anni. Invece le giustifica pensando che le fa per il padre, per un bene più grande. Alice è un personaggio che porta con sé un’enorme sofferenza, però l’appiglio del padre le dà una scintilla per continuare sempre a lottare.”

Il padre di Arianna è Santo, pienamente dentro la logica e la pratica del crimine. Lo interpreta Adriano Giannini, che del suo personaggio ci spiega: “ È un criminale, ha nascosto il suo senso di colpa. Se ce l’ha non è certo per i suoi omicidi, ma per la sua paternità non vissuta, non espressa, per il suo inesistente rapporto con la figlia. Anzi, all’inizio della serie usa la figlia per aiutarlo a salvarsi.”

Anche Gabriella, la madre di Alice, ha qualcosa di molto grave da nascondere. Lucia Mascino ci racconta come ha affrontato questo aspetto caratterizzante del personaggio: “Ho fatto due racconti: uno di ciò che sta in superficie e l’altro di ciò che è sommerso. Nascondere qualcosa ti genera un senso di colpa. È meglio dire la verità o proteggere qualcuno dicendo una bugia? C’ è un sommerso che però a un certo punto si scoperchia.”