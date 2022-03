Bang Bang Baby, il trailer della nuova serie tv italiana

Bang Bang Baby, la trama

Bang Bang Baby è un teen drama dai toni dissacranti ambientato nel 1986. Al centro della nuova serie italiana firmata Amazon Prime Video c’è la storia di Alice, una giovane adolescente di 16 anni, timida e introversa. Nella Milano degli anni ‘80, la vita di Alice cambia improvvisamente quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo ed è uno dei più temuti boss della ‘ndrangheta. Decide quindi di entrare a far parte di una pericolosa cosca criminale. Il suo obiettivo? Tentare di conquistare l’amore di suo padre. Non si aspetta però quello che dovrà affrontare: una discesa agli inferi in cui dovrà imparare a fare i conti con un mondo pericoloso, non per soldi o potere, ma per ottenere l’affetto del genitore e facendosi sedurre dal fascino del crimine.

“Negli anni Ottanta ero un ragazzino esattamente come Alice, la protagonista di questa serie e come lei mi nutrivo di telefilm americani dove spesso i protagonisti avevano un punto di vista insolito per noi, rispetto alla vita e al mondo del crimine. L’idea, dunque, di poter affrontare una sorta di romanzo di formazione di questa giovane donna, e il suo incredibile viaggio in un mondo spietato e crudele come quello della malavita, e di poterlo fare attraverso un linguaggio e una cultura tipica di quegli anni ‘80 di cui è intrisa la mia stessa giovinezza, mi è sembrato un’occasione incredibile. Alice affronta con innocenza ma anche con incredibile maturità questa discesa verso gli inferi ma lo fa aggrappandosi alla cultura pop, dando vita a un racconto assolutamente inedito di questo mondo e di un pezzo di storia della nostra cultura” ha dichiarato il creatore della serie, Andrea Di Stefano.