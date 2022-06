La quarta stagione della serie tv ospedaliera New Amsterdam ideata da David Schulner è ispirata alle storie vere del Bellevue Hospital di New York City, l’ospedale pubblico più antico d’America. Per quanto riguarda la trama, ritroveremo il direttore sanitario Max Goodwin alle prese con i piccoli grandi problemi di tutti i giorni in ospedale e soprattutto con i suoi sentimenti nei confronti della dottoressa Helen Sharpe. Vediamo il cast della quarta stagione