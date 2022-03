Ippocrate - Specializzandi in corsia, tutto quello che c'è da sapere

Dal primo marzo, ogni martedì, in onda su Sky Serie e in streaming su NOW con due episodi a settimana. Trama, cast e personaggi principali del medical drama francese giunto alla sua seconda stagione

Il primo marzo è arrivata su Sky Serie la seconda stagione di Ippocrate – Specializzandi in corsia, l’entusiasmante medical drama francese che segue di tre giovani e inesperti medici catapultati all’interno di una situazione critica molto simile a quella in cui si sono ritrovati tanti specializzandi negli ultimi due anni, con lo scoppio dell’epidemia di Covid. La serie è una produzione Studiocanal, è composta di otto episodi di un’ora ciascuno, visibili al ritmo di due a settimana, ogni martedì, su Sky Serie e in streaming su NOW.