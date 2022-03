Hotel Portofino, un video animato che racconta la serie tv

Una clip di due minuti spiega genesi e tematiche del period drama in onda su Sky Serie dal 28 febbraio, ogni lunedì per tre settimane, alle 21:15. Anche in streaming su NOW e on demand Condividi

Lunedì 28 febbraio, Hotel Portofino è approdato su Sky Serie e in streaming su NOW, e il pubblico ha finalmente iniziato a scoprire questo interessante connubio tra stile british e bellezza italiana. La serie proseguirà nelle prossime settimane, sempre il lunedì alle 21:15, con altri quattro episodi, ma se siete curiosi di sapere qualcosa di più sulla sua genesi e le sue tematiche, il video in alto su questa pagina è quello che fa al vostro caso.

vedi anche Hotel Portofino, al via la serie tv su Sky. Foto dei primi due episodi Si tratta di una clip animata di poco più di due minuti, in cui dei pupazzi si muovono nei panni dei personaggi e delle figure principali della serie, nel contesto della riviera ligure, e una voce fuori campo racconta la genesi di questo sofisticato period drama con un pizzico di italianità, un goccio di limoncello e un retrogusto di thriller. Il video porta lo spettatore allo scoperta delle tematiche affrontate dalla serie, tematiche ancora attuali come la libertà sessuale e l’emancipazione femminile.

HOTEL PORTOFINO, COSA È leggi anche Hotel Portofino: trama, trailer e cast. Tutto quello che c’è da sapere La serie tv è composta da 6 episodi, in cui non mancheranno suspence e colpi di scena degni di un entusiasmante thriller in costume, con un cast d’eccezione. La scrittura, in pieno stile British, si intreccia con i panorami mozzafiato di Portofino ed è caratterizzata da una linea narrativa whodunit (cioè una storia legata a un omicidio, in cui l’identità del colpevole viene svelata solo alla fine).

HOTEL PORTOFINO, LA SINOSSI vedi anche Hotel Portofino, il cast della serie tv. FOTO Siamo in Italia, nei primi anni Venti del 1900. La scalata al potere di Mussolini è iniziata, mentre Bella Ainsworth, l’affascinante figlia dell’industriale britannico Jack Livesey, si trasferisce a Portofino, dove apre un hotel in stile British. Ad accompagnarla in questa nuova avventura c’è il marito, Lord Cecil Ainsworth (Mark Umbers), un nobile senza possedimenti. La volontà di Bella è di riuscire a dare una nuova opportunità alla sua famiglia, dopo il periodo buio trascorso a causa della Prima Guerra Mondiale, che ha lasciato dietro di sé strascichi dolorosi e indelebili. Inoltre, Bella è desiderosa di raggiungere la sua indipendenza economica, sarà davvero in grado di ottenerla? Le bellezze del panorama ligure, i suoi profumi e il buon cibo, oltre al rapporto con i dipendenti, le persone del posto e gli ospiti dell’hotel, saranno sufficienti per aiutarla nel suo intento? Mentre la donna cerca di riportare la serenità tanto agognata, i problemi e i misteri si celano dietro l’angolo.