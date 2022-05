Stranger Things 4 a Milano: tutte le informazioni sulla proiezione

La prima puntata della quarta stagione dell’amatissima serie tv sarà proiettata in Piazza Duomo gratuitamente questa sera, 26 maggio, a partire dalle 21:30 Condividi

“Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città ad esserlo. Una strana atmosfera sta pervadendo Milano, ma non sarà questo a fermare il nostro piano. Tenetevi forte, perché il primo episodio della quarta stagione di Stranger Things sarà proiettato in Piazza Duomo il 26 maggio, dalle 21:30”. Questa è la nota pubblicata su Facebook nell’evento denominato Stranger Duomo organizzato da Netflix Italia. A Milano, dunque, i fan più fortunati potranno godersi in anteprima esclusiva l’attesissima prima puntata dell’ultima stagione della serie tv. L’accesso è libero e gratuito, per cui tutti possono partecipare senza alcun vincolo. In contemporanea, la nota piattaforma di streaming manderà in scena molti altri eventi in città come Londra, Sidney e New York.

Ottanta e Sottosopra: gli eventi dedicati alla serie del 27 e 28 maggio approfondimento Stranger Things 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione Non è finita qui: dopo l’anteprima della prima puntata di Stranger Things 4 Piazza Duomo tornerà ad animarsi con degli eventi a tema anni Ottanta e Sottosopra. Nello specifico, Netflix ha pubblicato questa nota: “Abbiamo demorgogonizzato l’area, ma non possiamo assicurare di tenere alla larga questi mostri molto a lungo, un varco temporale potrebbe aprirsi da un secondo all’altro e, secondo i calcoli di Suzie, accadrà presto: per la precisione il 27 e il 28 maggio, sempre in Piazza Duomo, tra le 11:00 e mezzogiorno”. Non sappiamo ancora che cosa accadrà davvero, ma possiamo scommettere che sarà una sorpresa architettata in grande stile. Per chi non potesse essere a Milano questa sera, ricordiamo che il Volume I di Stranger Things 4 sarà rilasciato da Netflix venerdì 27 maggio prossimo. La seconda parte della serie, formata dagli episodi 8 e 9, arriverà invece il 1 luglio.

La trama approfondimento Stranger Things 4, il trailer finale del Volume 1 Ecco la sinossi ufficiale di Stranger Thing 4, suddiviso in due parti: Sono passati solo sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato distruzione e terrore a Hawkins. Mentre affrontano le terribili conseguenze di quanto accaduto, i protagonisti si separano per la prima volta. Le difficoltà del liceo non semplificano le cose. In questo periodo così delicato arriva una nuova minaccia soprannaturale, insieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere per sempre fine agli orrori del mondo del Sottosopra.