La casa di carta: Corea, svelata la data di uscita

Serie TV

Il 3 dicembre arrivano su Netflix, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, le ultime cinque puntate de La Casa di Carta. “Nonostante la serie sia famosa soprattutto per colpi di scena e azione, credo che si basi più di tutto sui personaggi, tanto stravaganti quanto accattivanti. Gli ultimi episodi daranno spazio a ciascuno di loro, alla loro anima e al loro cuore. Penso saranno molto emozionanti” ha detto la sceneggiatrice Esther Martínez Lobato. Vediamo attori e personaggi del cast

Attenzione spoiler. Nelle ultime cinque puntate è possibile che rivedremo Úrsula Coberó nei panni di Tokyo, ma nel caso solo via flashback. La rapinatrice, infatti, è morta dopo essersi sacrificata per i suoi compagni, in una delle puntate più emozionanti e commoventi della prima parte dell'ultima stagione.