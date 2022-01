La Casa di Carta: svelati titolo e teaser trailer del remake coreano

Basata sulla serie spagnola di successo, la versione coreana dello show sarà articolata in dodici episodi. Il controverso personaggio di Pedro Alonso, Berlino, avrà il volto dell'attore Park Hae-soo Condividi

La curiosità sul progetto coreano basato sulla serie di successo La Casa di Carta è molta e le notizie sugli sviluppi del prodotto si rincorrono in rete già da diverse settimane. In previsione del debutto entro il 2022, Netflix Asia ha annunciato che il titolo esteso del nuovo show sarà Money Heist: Korea - Joint Economic Area. Online è apparso anche un primo interessante teaser che farà felici i numerosi fan del progetto spagnolo nel mondo chiamati a non mancare all'appuntamento col nuovo remake asiatico.

Lo show: 12 episodi diretti da Kim Hong-sun approfondimento Le migliori serie tv coreane da vedere se ti è piaciuto Squid Game Un minuto di immagini e la presentazione dei membri del cast principale, ciascuno con accanto il nickname con cui sarà identificato nella banda, nomi di città del mondo, proprio come nella versione originale creata da Álex Pina, anche produttore di questo nuovo adattamento. La Casa di Carta targata Corea arriverà prossimamente in streaming su Netflix ma per il momento non c'è ancora una data per il debutto di questo prodotto né di quello legato alla figura di Berlino, lo spin-off europeo annunciato lo scorso dicembre che sarà rilasciato nel 2023. Money Heist: Korea - Joint Economic Area, questo il titolo originale del remake della serie spagnola, è un prodotto BH Entertainment e Contents Zium articolato in dodici episodi lunghi sessanta minuti ciascuno. Come per il celebre precedente, si tratterà della storia di una gigantesca rapina progettata ed eseguita da parte di un gruppo di disperati guidati da un leader chiamato “Il Professore” ambientato, però, nella penisola coreana. Regista dello show, il quarantacinquenne Kim Hong-sun che vanta precedenti sia per la tv che per il cinema, dove ha esordito nel 2012 con il thriller Traffickers che gli è valso un riconoscimento come miglior esordiente ai “Blue Dragon Film Award”; dopo altri titoli che hanno ricevuto buone critiche, si è misurato col genere horror con la pellicola del 2019 Metamorphosis, sulla scia de L'esorcista.