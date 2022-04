Dune: The Sisterhood, Johan Renck dirigerà i primi due episodi

La carriera di Renck

Renck è un regista dal curriculum comunque importante. Ha vinto l’Emmy per la Miglior Regia in una miniserie grazie al dramma HBO Chernobyl e in carriera ha diretto diversi episodi di serie di successo come The Walking Dead, Vikings e Breaking Bad. Sua la firma anche su diversi videoclip musical di artisti come Kylie Minogue, Madonna, Robbie Williams, Lana Del Rey e David Bowie. Insomma, un nome una garanzia. Showrunner della serie sarà Diane Ademu-John, già autrice e produttrice per cult televisivi come The Haunting of Bly Mannor, Empire, The Originals, The Vampyre Diaries.