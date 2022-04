The Idol, la serie di The Weeknd verrà lavorata da capo

Arriva direttamente dal magazine Variety, la notizia che la nuova e attesa serie di The Weeknd , Sam Levinson e Reza Fahim per HBO, dal titolo The Idol , sta per essere interamente rivista, dopo alcuni importanti cambiamenti al cast e all’entourage di realizzazione. Nonostante secondo le fonti i primi sei episodi della stagione iniziale della serie fossero già stati interamente completati, si viene ora a sapere che verranno riprodotti dopo un cambio sostanziale della visione e direzione creativa.

Arrivano direttamente dagli Stati Uniti alcune particolari indiscrezioni che riguardano la serie tv The Idol , prodotta dal cantautore The Weeknd , che ne è anche protagonista e co-creatore accanto ai registi Sam Levinson (Euphoria) e Reza Fahim. Con i suoi episodi di stampo prettamente drammatico, The Idol racconterà un pezzo di storia dell’industria musicale, insieme agli attimi di vita di un guru che, da proprietario di un club losangelino e leader di un celebre culto moderno, intreccerà una relazione più o meno complicata con una star del pop emergente. Nonostante il pubblico fosse già a stretta conoscenza della presenza di Abel Makkonen Tesfaye nel ruolo di protagonista, della modella e attrice Lily Rose Depp, ma anche di Troye Sivan, Suzanna Son e Steve Zissis come personaggi abituali della serie e di Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley Lauren, Nico Hiraga e Anne Heche in ruoli ricorrenti, HBO ha tenuto ad annunciare a Variety del repentino cambio di visione e direzione creativa della serie , comprendendo importanti novità anche nel cast e nella troupe alla realizzazione. Non sono però stati resi noti i nomi di chi lascerà lo show che, ricordiamo, è già stato interamente registrato e ora verrà realizzato daccapo.

HBO racconta la scelta di rivedere gli episodi di The Idol

Sembra arrivare direttamente da HBO, rete sulla quale sarebbe dovuta andare presto in onda la nuova serie televisiva di The Weeknd, The Idol, la notizia che gli episodi stessi verranno completamente rivisti e riadattati. Ecco il perché: “Il team creativo di The Idol continua a costruire, perfezionare ed evolvere la propria visione per lo spettacolo e si sono allineati su una nuova direzione creativa”, ha dichiarato HBO a Variety, aggiungendo che “La produzione adeguerà il cast e la troupe, per servire al meglio questo nuovo approccio alla serie”. Novità sui nuovi membri del cast e dell’entourage sono attese a breve. I fan che già pregustavano il debutto di The Weeknd sul piccolo schermo, potrebbero non vedere più Amy Seimetz nelle vesti di regista e produttrice esecutiva, così come Joe Epstein in quelli di showrunner ufficiale. Levinson dovrebbe invece rimanere il produttore esecutivo tramite Little Lamb insieme ad Ashley Levinson e Kevin Turen, mentre Aaron L. GIibert manterrebbe il medesimo ruolo tramite Bron Studios. Anche Nick Hall e Sara E. White saranno produttori esecutivi per la casa A24.