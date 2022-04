Morto Robert Morse, attore in Mad Men

Il mondo del cinema statunitense e non solo è in lutto per la scomparsa di Robert Morse . Nato a Newton il 18 maggio 1931, l’artista si è spento a Los Angeles, a poco meno di un mese dal suo 91° compleanno. Ad annunciare la sua morte è stato il produttore e suo amico Larry Karaszewki con un breve post su Twitter, in cui ha allegato anche quattro foto con lui: “Il mio buon amico Bobby Morse è morto all’età di 90 anni. Un talento enorme e uno spirito bellissimo. Il mio affetto va a suo figlio Charlie e a sua figlia Allyn”.

Curiosamente, Robert Morse è conosciuto ai più per quello che è stato il suo ultimo lavoro, cioè la partecipazione alla serie tv Mad Men prodotta dal 2007 al 2015 per un totale di sette stagioni. Le vicende si sviluppano nella New York degli anni 60 e narra le vicende di alcuni pubblicitari sotto contratto con la Sterling & Cooper. In questo lavoro, Robert Morse interpretava l’eccentrico capo dell’azienda Bertram Cooper che, dopo alcune fugaci apparizioni nelle prime due stagioni, ebbe un ruolo più intenso nelle successive cinque.

Gli altri lavori di Robert Morse

Ovviamente, non possiamo ridurre la carriera artistica del compianto Robert Morse solo all’interpretazione di Bertram Cooper in Mad Men. Il suo debutto al cinema, infatti, risale addirittura al 1958 con Bella, affettuosa, illibata cercasi…, per poi passare a Il Cardinale del 1963 e Il caro estinto del 1965. Il suo film più noto, però, che ha riportato anche in teatro, è Come far carriera senza lavorare del 1967, un anno particolarmente proficuo per Robert Morse avendo ottenuto un ruolo anche in Una guida per l’uomo sposato di Gene Kelly. Le sue apparizioni cinematografiche si concludono nel 1970 con Boatniks, i marinai della domenica. Sul piccolo schermo, invece, oltre al già citato Mad Men, è apparso in un episodio de La Signora in giallo e in uno di Ai confini della realtà.