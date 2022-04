Exploding Kittens, una serie animata con Tom Ellis e Lucy Liu

Exploding Kittens, cosa sappiamo della app

approfondimento

Tom Ellis, le foto più belle dell'attore

Exploding Kittens - Il gioco è una versione mobile del celebre gioco di carte e debutterà su Netflix a maggio. Il procedimento è il medesimo dell'originale: i giocatori devono pescare le carte nella speranza di non scegliere quelle Exploding Kitten. Sarà possibile anche trovare due nuove carte esclusive: le Radar, che rivelano la posizione della Exploding Kitten più vicina alla cima del mazzo, e Flip Flop, che ribalta l'ordine del mazzo. L'app ispirata al gioco sarà anche collegata direttamente alla serie animata, per dare la sensazione a chi si divertirà a casa di avere a che fare con personaggi e dinamiche già visti in tv. Il gioco, al quale si potrà giocare da soli o in gruppo, sarà disponibile per gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi. Da parte del colosso dello streaming c'è grande entusiasmo per questo progetto. "Non potevamo pensare ad un gioco migliore attorno al quale costruire un universo che Exploding Kittens, uno dei giochi più iconici ed originali di questo secolo” ha detto Mike Moon, Responsabile dell'animazione per adulti di Netflix, complimentandosi poi con il team.