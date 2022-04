Nero a metà, il cast della terza stagione

Dal 4 aprile arrivano in televisione i nuovi episodi di Nero a metà, fiction poliziesca con Claudio Amendola protagonista e regista. La serie racconta le avventure del commissario Carlo Guerrieri e del suo vice Malik Soprani, tra casi inediti da risolvere e nuove complesse vicende personali. Tante le novità per i nuovi episodi della fiction, a cominciare da un cast ricco di nuovi ingressi, che si uniscono ai personaggi storici della serie. Vediamo tutti gli attori di Nero a metà, tra conferme e new entry