Leto (che a breve sarà protagonista del film “ Morbius ” ) interpreta Neumann, la Hathaway sua moglie Rebekah: insieme fondarono agli inizi del 2000 una società che arrivò ad essere stimata 47 miliardi di dollari, con spazi di coworking a New York e una filosofia di vita e lavoro che però nel corso degli anni non riuscì a reggere alle spese folli, implodendo su sé stessa.

Protagonisti e produttori Jared Leto ed Anne Hathaway , entrambi premi Oscar, per la prima volta coinvolti in un progetto insieme.

JARED LETO, L’ATTORE DAI MILLE VOLTI

approfondimento

Morbius: il nuovo poster del film con Jared Leto

Camaleontico come sempre, Leto incarna alla perfezione questo visionario imprenditore. Nell’incontro con lui, qualche minuto via zoom perché a Los Angeles, non manca di raccontare quanto sia innamorato dell’Italia, con Roma una delle sue città preferite. Parlando invece del personaggio che interpreta nella serie, per l'attore statunitense, la parte più affascinante della storia sta “nell’aver costruito la propria realtà dai propri sogni. A quel punto, prosegue l’attore, puoi iniziare a credere che ogni cosa sia possibile. Questa in verità è un’idea bellissima, conclude, ma sappiamo che non è possibile avverare qualsiasi cosa.”

Il segreto però, secondo l’attore protagonista di “House of Gucci” sta nell’avere una visione: “Avere una visione e uno scopo nella vita è molto importante, dice, credo anzi che avere una direzione sia fondamentale per ognuno di noi.

Non importa la grandezza, basta anche un piccolo scopo come ad esempio prenderci cura della nostra famiglia o fare il meglio che possiamo nel lavoro.

Avere un equilibrio nella nostra vita è una cosa molto bella”.