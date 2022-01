Bel-Air, nuovi membri nel cast del reboot

Il profilo Instagram ufficiale di Bel-Air da inizio anno sta intensificando la pubblicazione di contenuti, sotto forma di brevi clip e foto, per introdurre al pubblico i nuovi volti del cast della serie reboot prodotta da Will Smith e Jada Pinkett Smith insieme a Universal Television su cui la curiosità è stata elevata fin dalle prime fasi di lavorazione. Se il pubblico ha passato diversi mesi a cercare di intuire che tipo di protagonista sarà Jabari Banks , il giovane esordiente originario di Filadelfia e cresciuto ad Atlanta che reciterà nel ruolo che diede fama e fortuna a Will Smith, l'elenco ufficiale degli attori coinvolti non contribuirà a svelare molto di più del mood del nuovo prodotto che sappiamo sarà ambientato nel presente ma che svilupperà molti dei nodi inediti della trama della serie originale in chiave drammatica. Lo show è stato fortemente voluto da Smith che ha affermato che il tono leggero e comico della serie non lasciava spazio, al tempo, alla possibilità di sviluppare alcuni passaggi fondamentali del viaggio da Filadelfia alle ville lussuose della California del giovane protagonista. L'idea del reboot è di Morgan Cooper.

Il cast completo di Bel-Air e i nuovi ingressi

Nel cast, ad interpretare Philip e Vivian Banks troveremo Adrian Holmes e Cassandra Freeman, visti rispettivamente in V Wars e Atlanta; il ruolo di Carlton Banks è stato affidato a Olly Sholotan di All American; Hilary e Ashley Banks saranno Coco Jones e Akira Akbar mentre Geoffrey sarà Jimmy Akingbola di Ted Lasso.

Tra i nuovi arrivati, invece, Karrueche Tran, già in The Bay, nel ruolo di un'influencer vicina a Hilary, Duane Martin, nel cast di All of us, che aiuterà Philip Banks nella sua corsa a procuratore distrettuale, Joe Holt di The Punisher come capo della polizia, SteVonté Hart già nel cast di Little Fires Everywhere sarà uno dei migliori amici di Willy, Scottie Thompson di NCIS sarà la moglie del capo della polizia, Charlie Hall sarà uno degli studenti dell'Accademia di Bel-Air.