Tenebre e Ossa 2, riprese iniziate: i nuovi membri del cast

I membri vecchi e nuovi del cast della serie fantasy si sono riuniti per una clip diffusa sui social in cui si dà l'annuncio dell'inizio delle riprese a Budapest per i nuovi episodi

Buone notizie per gli appassionati di Tenebre e ossa : la produzione delle puntate della seconda stagione è ufficialmente avviata con l'apertura del set a Budapest . A diffondere la notizia, i membri del cast del nuovo ciclo di episodi, riuniti in una clip in cui c'è la conferma dell'inizio delle riprese. Nel video, un montaggio di vari videomessaggi girati dagli interpreti dello show, abbiamo modo di conoscere i volti di alcuni nuovi personaggi che stanno per fare il loro debutto nella storia.

Dopo gli otto episodi della stagione introduttiva, Tenebre e ossa entra nel vivo, dando seguito agli avvenimenti tratti dalla saga letteraria della scrittrice fantasy Leigh Bardugo. Non c'è ancora una data per la messa in onda delle nuove puntate ma il cast è al lavoro davanti alla macchina da presa, come confermano i videomessaggi girati dagli attori per i canali ufficiali dello show.

I fan saranno emozionati nel rivedere i personaggi del mondo fantastico abitato da creature magiche e maligne in cui è ambientata la storia che, nella prossima stagione, si sviluppa attraverso nuovi personaggi. Ai protagonisti, Ben Barnes e Jessie Mei Li, interpreti del Generale Kirigan, L'Oscuro, e di Alina Starkov, la Prescelta destinata a salvare il mondo dalle tenebre col potere della luce, la produzione ha affiancato nuovi attori per popolare la storia che diventerà sempre più densa e complessa.

I nuovi membri del cast sono Lewis Tan, Anna Leong Brophy, Patrick Gibson e Jack Wolfe, che impersoneranno, rispettivamente, Tolya Yul-Bataa, Tamar Kir-Bataar, Nikolai Lantsov e Wylan Hendriks. I quattro nuovi attori hanno approfittato del video per rivolgere un saluto al pubblico esprimendo la loro eccitazione per essersi uniti a questa straordinaria avventura. I volti già noti dello show hanno colto l'occasione per ringraziare il pubblico dell'accoglienza riservata alla prima stagione: tutti non vedono l'ora di tornare sul piccolo schermo.