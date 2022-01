Non mi lasciare, il cast della serie tv con Vittoria Puccini

“Non mi lasciare” è una serie diretta da Ciro Visco, prodotta da Rai Fiction in co-produzione con PayperMoon Italia. Protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Sinossi: Elena Zonin è una poliziotta romana chiamata a Venezia, sua città d'origine, per indagare su un nuovo caso. Qui ritroverà Daniele Vianello, il suo grande amore di allora divenuto nel frattempo vice questore di polizia e Giulia, la sua migliore amica che Daniele ha poi sposato. Vediamo il cast