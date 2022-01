Agents of SHIELD potrebbe avere una serie revival

Ming-Na Wen, nel cast di “Agents of SHIELD, ha espresso la sua speranza che la serie Marvel Studios possa tornare in vita dopo la settima stagione in onda nel 2020 Condividi

La vastità delle storie all'interno dell'Universo Marvel, e gli sviluppi recenti in termini di espansioni televisive, sta facendo tornare l'attenzione su alcuni progetti che hanno avuto delle sorti specifiche, nonostante la popolarità e l'apprezzamento da parte del pubblico. È il caso di “Agents of SHIELD”, show creato per la ABC con Marvel Television, in continuità con gli eventi raccontati tra serie e film nel più ampio franchise basato sui fumetti Marvel. La serie, in onda dal 2013 al 2020 per sette stagioni, potrebbe essere oggetto di un recupero, da diverso tempo auspicato dai fan: ad affermarlo, Ming-Na Wen, attrice statunitense di origini cinesi che ha preso parte a quella produzione in un'intervista coi media di settore USA.



Ming-Na Wen spera in un revival approfondimento Agents of SHIELD, il cast dice addio alla serie TV. VIDEO Incrocia le dita Ming-Na Wen a proposito di una ripresa di “Agents of SHIELD”, ipotesi che accontenterebbe i fan orfani dello show e che darebbe soddisfazione a lei per prima che in quel prodotto ha recitato nel ruolo dell'agente dello SHIELD Melinda May, braccio destro di Phil Coulson, comparso anche in “Iron Man” del 2008, per tutte e sette le stagioni andate in onda. L'attrice, oggi sotto i riflettori per un'altra importante interpretazione - quella di Fennec Shand, uno dei personaggi principali di “The Book of Boba Fett”, serie live action dell'universo di “Star Wars”, in onda su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) - ha sottolineato il suo legame con “Agents of SHIELD”, una produzione che le ha dato una grande visibilità e della quale apprezza molti i fan, sia quelli di vecchia data che quelli che si approcciano ora allo show che in tutto conta centotrentasei episodi.

Come ribadito dall'attrice cinese naturalizzata statunitense, i fan della serie prodotta da ABC Studios per la tv sono sempre più numerosi e, chissà, in futuro potrebbe esserci qualche possibilità di vedere le trame di quello show intrecciarsi con quelle costruite più di recente nell'Universo Marvel. Dichiarazioni che, come è facile intuire, potrebbero restituire vigore alla campagna social identificata con l'hashtag #SaveAgentsofSHIELD, in cui già da tempo si chiedeva a gran voce ai Marvel Studios di dare seguito a una serie molto apprezzata.