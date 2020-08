Agents of SHIELD, il cast dice addio alla serie TV. VIDEO

Un filmato emozionante per il doppio appuntamento d’addio allo show, in programma il 12 agosto

È ormai tutto pronto per il gran finale di “Agents of SHIELD”. L’ultima puntata andrà infatti in onda negli Stati Uniti il prossimo 12 agosto. Un doppio appuntamento per salutare in maniera adeguata l’agente Coulson e tutti gli altri protagonisti dello show targato Marvel.

La fine di un ciclo che ha significato molto per fan, crew e cast. Gli addetti ai lavori hanno infatti voluto condividere un video nel quale ognuno ha potuto a suo modo dare l’addio allo show, così come agli spettatori.