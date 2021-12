The Book of Boba Fett, nuovo teaser della serie tv su Star Wars

La nuova clip, rilasciata via Twitter, dedica attenzione al personaggio interpretato da Ming-Na Wen, la mercenaria interstellare partner del protagonista del nuovo show live action Condividi

Quando ormai manca pochissimo al debutto su Disney Plus di “The Book of Boba Fett”, serie spin-off tratta dall'universo di “Guerre Stellari” in onda sulla piattaforma di streaming con la prima puntata il 29 dicembre, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è tempo di approfondire la conoscenza dei personaggi centrali della storia. Al centro del nuovo breve teaser, diffuso via Twitter sul profilo ufficiale dello show, c'è Fennec Shand presentata come un'assassina professionista.



Il teaser dedicato a Fennec Shand approfondimento The Book of Boba Fett, nuovo spot per la serie Star Wars Trenta secondi bastano ai fan di “Star Wars” per scandire le ore di attesa che li separano dalla prima messa in onda di “The Book of Boba Fett”, nuova serie in sette episodi che svilupperà una storia collaterale alle vicende della saga originale. Nel nuovo teaser comparso online, già condiviso più volte e molto commentato dagli appassionati, l'attenzione è focalizzata su Fennec Shand, la mercenaria interpretata dall'attrice cinese naturalizzata statunitense Ming-Na Wen, personaggio che avrà un ruolo considerevole nell'ascesa di Boba Fett su Tatooine. Già apparsa nei precedenti teaser, nelle foto e nel trailer ufficiale della serie, Fennec Shand è un volto noto al pubblico di “Star Wars” che ha seguito le serie televisive precedenti distribuite da Disney Plus. Shand è una mercenaria interstellare apparsa nella prima stagione di “The Mandalorian” come protagonista di un salvataggio da parte una misteriosa figura. Ricomparsa in una scena post-credit della seconda stagione dello show di Jon Favreau, le cui puntate sono andate in onda nel 2020, scopriamo che la figura salvatrice di cui si erano visti solo gli stivali è proprio Boba Fett, il protagonista della nuova serie live action interpretato da Temuera Morrison.