Il giro del mondo in 80 giorni, nuovo trailer per la serie

Un nuovo sguardo alla serie TV Il giro del mondo in 80 giorni, che avrà come protagonista David Tennant. Lo show è basato sull’omonimo romanzo di Jules Verne, che verrà adattato con non poche modifiche. Episodi che promettono avventura e grande adrenalina e, forse, una storia d’amore. La data d’uscita nel Regno Unito è prevista per il 26 dicembre 2021. Un progetto al quale la BBC tiene particolarmente, considerando come sia stato rinnovato per una seconda stagione ancor prima della messa in onda.

Il giro del mondo in 80 giorni, trailer

Nel trailer ufficiale diffuso da BBC, della durata di poco più di 1 minuto, vediamo come questa folle avventura abbia avuto inizio. Phileas Fogg è intenzionato a dimostrare ai propri colleghi di poter compiere questo gesto storico. Nessuno lo ritiene in grado e non per il poco tempo a disposizione, quanto per la sua predisposizione: "C'è chi è nato per l'avventura e chi no". Una sfida contro tutto e tutti. Il tutto arricchito da una caratterizzazione eccellente del protagonista, l'amatissimo decimo Doctor Who. "Pensate veramente di poter attraversare il mondo in soli 80 giorni?". "Certamente madame o morire provandoci".