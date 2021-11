Il giro del mondo in 80 giorni, arriva la serie tv: trailer e sigla

David Tennant torna in una nuova serie tv. L’ex Doctor Who farà il proprio debutto a inizio 2022 negli USA, adattando il celebre romanzo di Jules Verne Condividi

C’è grande curiosità intorno alla nuova serie TV con protagonista David Tennant. L’ormai ex Doctor Who continua ad arricchire la propria carriera televisiva con un nuovo show che promette di far parlare di sé. Si tratta de Il giro del mondo in 80 giorni. Una serie TV che andrà ad adattare il celebre romanzo di Jules Verne.

Il giro del mondo in 80 giorni, trailer e foto della serie Un progetto ambizioso, considerando la celebrità della materia. Non si ha ancora una data per quanto riguarda il debutto in Italia, così come quello nel Regno Unito. Masterpiece PBS ha però annunciato la messa in onda per il pubblico americano: 2 gennaio 2022. È naturale pensare, dunque, che nella prima fase del prossimo anno si possa apprezzare gli otto episodi anche nel nostro Paese. È quasi tempo, dunque, di prepararsi per le avventure incredibili di Phileas Fogg, esploratore gentiluomo, il suo valletto Jean Passepartout e la giornalista Abigail Fix. Come dice il titolo, i primi due si ritroveranno a tentare quest'impresa titanica, ovvero girare il mondo in appena 80 giorni. Una storia in parte narrata al resto della società civile dalla reporter. La serie è ambientata nel XIX secolo e l'emozionante viaggio avrà il via in seguito a un'allettante scommessa.