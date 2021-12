Yellowstone, da domani su Sky e NOW la quarta stagione

I nuovi episodi del western contemporaneo con il Premio Oscar® Kevin Costner, d al 14 dicembre, tutti i martedì in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Tornano i cowboy e le immense praterie del Montana di Yellowstone , l’amatissima serie tv con Kevin Costner, giunta ormai alla quarta stagione: dal 14 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieci nuovi episodi proseguono la narrazione dell’epopea neo - western sulle storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni.

YELLOWSTONE, LA TRAMA

John Dutton, proprietario di un ranch nel Montana, lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciato dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiunge la corruzione della classe politica. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch. La nuova stagione inizia subito dopo l'adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.