Riverdale 6, episodio 4: anticipazione del crossover con Sabrina

Ha già fatto il giro della rete la clip promozionale della quarta puntata di “Riverdale 6”, lo show ideato da Roberto Aguirre-Sacasa che per questa stagione sta sorprendendo gli spettatori con un plot ricco di trovate originali e special guest. Conto alla rovescia, dunque, per il 7 dicembre, data della messa in onda negli States di “The Witching Hour(s)”, la puntata speciale in cui fa la sua comparsa Sabrina Spellman, la streghetta protagonista di “Le terrificanti avventure di Sabrina”, interpretata da Kiernan Shipka.

La clip in cui compare Sabrina Spellman

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO

Trenta secondi non bastano a quantificare l'attesa dei fan di “Sabrina” e di “Riverdale”, serie televisive che condividono il creatore, Roberto Aguirre-Sacasa, per l'episodio crossover che vedrà i beniamini protagonisti del secondo show, giunto alla sesta stagione, sullo stesso set con la star del titolo Netflix andato in onda dal 2018 al 2020.

“The Witching Hour(s)”, quarto episodio del sesto ciclo di “Riverdale”, ha fatto discutere gli appassionati fin dal suo annuncio, diffuso proprio dal creatore Aguirre-Sacasa che aveva comunicato agli spettatori che i tempi per l'incontro tra le trame di “Riverdale” e “Sabrina”, più volte acclamato dagli utenti online, erano maturi.

Una prima immagine di Kiernan Shipka, amatissima interprete di Sabrina Spellman, sul set di “Riverdale” era stata diffusa a inizio ottobre via social network proprio dall'attrice americana che aveva comunicato ai fan di aver calzato ancora una volta il cerchietto del personaggio che le ha dato notorietà internazionale. Ora Kiernan/Sabrina compare in azione nella clip diffusa online che anticipa qualche scena della puntata del 7 dicembre dà spazio alla rivisitazione delle tragiche storie delle donne Blossom negli anni. Secondo la sinossi ufficiale, Cheryl, l'attrice Madelaine Petsch, evocherà la comparsa di Sabrina, in occasione del passaggio della cometa Bailey su Riverdale.



Le anticipazioni su “Riverdale 6”

All'episodio crossover seguirà un altro che chiuderà un mini-ciclo all'interno della sesta stagione già annunciato come “Rivervale”, pensato - secondo le intenzioni degli autori - come un nucleo di cinque puntate, ciascuna un omaggio di un sottogenere horror. Concluso “Rivervale”, lo show si prenderà una pausa che durerà fino al 6 marzo 2022 negli States dove la sesta stagione è stata trasmessa a partire dallo scorso 16 novembre. Non è ancora noto il numero degli episodi che comporrà la stagione in corso: è ragionevole supporre che “Riverdale 6” sarà articolato in 22 episodi, cioè il numero di puntate delle stagioni girate prima della pandemia.