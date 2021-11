Ultimo Tango a Parigi, il making of del film sarà una serie tv

I fatti saranno raccontati attraverso i punti di vista dei tre protagonisti del film e della vicenda: Maria Schneider, Marlon Brando e Bernardo Bertolucci. Tre punti di vista radicalmente diversi, dal momento che se Brando e Bertolucci uscirono senza dubbio vincenti dall’avventura, con una candidatura a testa agli Oscar (migliore attore protagonista e miglior regista) e guadagni ingenti, la co-protagonista della pellicola, all’epoca ventenne, venne sfruttata e umiliata, ricevendo un compenso di appena 4 mila dollari, come è scritto nel comunicato rilasciato da CBS e Stampede, e trovandosi suo malgrado e insaputa al centro di una scena di stupro non prevista dal copione.

L’episodio, raccontato più volte dall’attrice, scivolata in una spirale di problemi psichiatrici e abusi di alcol e droghe per morire nel 2011 a 59 anni ancora da compiere, è quello ormai famigerato del panetto di burro utilizzato come oggetto di scena senza che lei fosse consapevole o consenziente. Circostanza questa ammessa anche da Bertolucci.

Tango sarà girata tra Italia, Francia e Stati Uniti. Scritta da Jeremy Miller e Daniel Cohn, sarà diretta da Lisa Brühlmann e José Padilha. Greg Silverman e J.P. Sarni di Stampede Ventures saranno i produttori esecutivi, Meghan Lyvers supervisionerà il progetto per CBS Studios. “Quando José e Stampede mi hanno contattato, sono stata immediatamente conquistata dal progetto e dalla possibilità di guardare più da vicino a uno dei più grandi scandali nella storia della nostra industria, sebbene all’epoca non fu trattato così”, ha commentato Brühlmann. “L’opportunità di immergermi in quel mondo, dentro questi personaggi affascinanti, e specialmente la possibilità di dare voce a Maria Schneider, è eccitante”. Per Padilha: “Il regista e gli attori si sono crogiolati nel successo mentre il dolore di Maria veniva rifiutato. Sono eccitato all’idea di esplorare insieme a Lisa Brühlmann una storia sull’etica dell’arte, un argomento importante ma spesso negato”.