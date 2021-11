Lost in Space, il trailer della stagione finale

L'avventura spaziale della famiglia Robinson, i cui componenti hanno affrontato nelle due precedenti stagioni ogni tipo di vicissitudine nella loro nuova vita extraterrestre, sta per concludersi con gli episodi della stagione finale, la terza in streaming su Netflix, a partire dal 1° dicembre , data riportata dal trailer ufficiale, ora disponibile. Tutte le puntate saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Stagione 3: la trama

approfondimento

A un mese circa dall'annuncio della data di rilascio degli episodi della terza stagione - cui era seguito un primo trailer con alcune immagini - gli spettatori di “Lost in Space”, serie drammatica di ambientazione fantascientifica ideata da Matt Sazama e Burk Sharpless, hanno finalmente del nuovo materiale su cui avviare la discussione sul possibile finale della storia. Il trailer ufficiale della stagione tre, disponibile online, offre diversi spunti per le evoluzioni di una vicenda che si è interrotta sul piccolo schermo nel 2019. La posta in gioco delle sfide dei membri della famiglia Robinson, dispersa su un pianeta sconosciuto a seguito di un incidente della navicella su cui viaggiavano nello spazio con l'obiettivo di abitare nuove colonie, si fa sempre più alta dal momento che i protagonisti, già divisi dagli eventi delle stagioni precedenti, dovranno affrontare una pericolosa minaccia aliena. Alle difficoltà emotive si aggiungono le complicazioni di una lotta alla sopravvivenza sempre più spietata. Nelle ultime 8 puntate (due in meno rispetto alle prime due stagioni che ne contavano dieci ciascuna) i fan ritroveranno i volti del cast principale, dunque, gli attori Toby Stephens e Molly Parker, interpreti dei genitori John e Maureen Robinson, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall e Taylor Russell, interpreti, rispettivamente di Will, Judy e Penny, i tre figli della coppia. Nel cast anche Ignacio Serricchio e Parker Posey.



Dal libro del 1812 alla tv

Zack Estrin, showrunner e ideatore della serie, aveva già chiarito con i fan che la chiusura alla terza stagione era sempre stata nei piani della produzione. Nessuna chiusura anticipata dello show, causa cambio di piani nel corso delle stagioni della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), poiché la serie è stata strutturata così da sempre. “Lost in Space” è il remake della serie omonima in tv negli anni Sessanta, adattamento di un romanzo scritto da David Wyss del 1812 dal titolo “Il Robinson svizzero”. Dalla stessa vicenda è stato tratto anche un film con Matt LeBlanc negli anni Novanta, tutti contenuti che saranno interessanti per gli appassionati della storia che potranno comparare le diverse versioni realizzate in epoche molto distanti tra loro.