Animal: il meraviglioso regno animale, il trailer ufficiale

Un nuovo contenuto a tema natura ed ecologia per avvicinare il pubblico al maestoso regno animale con le voci narranti di Bryan Cranston, Rashida Jones, Rebel Wilson e Pedro Pascal Condividi

Lo spettacolo della natura e, nello specifico, del regno degli animali selvatici, sta per entrare nelle case per conquistare l'attenzione di grandi e piccini con un nuovo show in streaming. “Animal: il meraviglioso regno animale”, nuova serie documentario, arriva nel catalogo Netflix a partire dal prossimo 10 novembre, come da trailer ufficiale. Le puntate della prima stagione saranno disponibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



La prima stagione in otto puntate approfondimento Stay Wild, la serie di Leonardo DiCaprio sull'ambiente in arrivo “Dietro ogni leggenda si nasconde un segreto”, queste le parole che scorrono sulle immagini del trailer ufficiale di “Animal: il meraviglioso regno animale”, la nuova stagione di documentari per gli amanti della natura che coglie le creature selvatiche nel loro habitat seguendo i loro comportamenti, i rituali di sopravvivenza e non solo. Le immagini del trailer, circa un minuto e mezzo di filmati inediti, mostrano le specie protagoniste nella loro veste migliore: epica e selvaggia. Felini, cetacei, mammiferi, uccelli, il trailer offre solo un assaggio del folto inventario di animali protagonisti delle storie che compongono la prima stagione. Articolato in otto puntate, il primo ciclo di avventure comprende, tra le altre, la storia di una madre leonessa, di un polpo gigante, di una famiglia di cani selvatici e di un tenero canguro. Completamente girata nelle stagioni della pandemia, periodo soggetto a severe restrizioni dei viaggi e degli spostamenti, la serie è stata filmata con l'aiuto di esperti operatori locali che si sono spinti nelle zone più remote ed inaccessibili del mondo per portare nelle case del grande pubblico dei contributi altrimenti impossibili da fruire.

Nelle varie puntate vedremo dunque il lato selvaggio delle specie esaminate, come vivono, si nutrono ed interagiscono con l'ambiente circostante, l'habitat che spesso le vede preda di numerosi pericoli che minacciano la loro sopravvivenza.