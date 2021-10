1/21 ©Ansa

Esordisce alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso, A casa tutti bene – La Serie, il primo progetto per la tv di Gabriele Muccino. La serie tv è un reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, debutterà su Sky e in streaming su Now il prossimo dicembre

GUARDA IL VIDEO: A Casa tutti bene, la serie di Gabriele Muccino Festa Cinema