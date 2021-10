Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Muccino con A Casa tutti bene

Il regista porta alla kermesse cinematografica romana la sua prima serie tv, tratta dall'omonimo film, e che a dicembre sarà su Sky e in streaming su Now. Storia di una famiglia come tante e delle sue dinamiche spesso conflittuali, dilaniate, aggrovigliate, inquiete. "Raccontare la famiglia è un po’ come raccontare la storia dell’uomo", dice a Sky Tg24 Condividi:

Fa il suo esordio, oggi, alla Festa del Cinema di Roma (qui il programma della giornata odierna), “A Casa tutti bene - La serie”, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production debutterà su Sky e in streaming su NOW a dicembre.



Le parole di Muccino a Sky Tg24 approfondimento A casa tutti bene, il teaser della prima serie tv di Gabriele Muccino Al centro degli otto episodi che compongono la serie, la storia di una famiglia come tante e le sue intrinseche dinamiche, molto simili per certi versi a quelle di molte altre che nelle mani e nella regia di Muccino si trasforma in un vero archetipo. La famiglia come porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma anche luogo dove più facilmente si stratificano “aggressività, avidità, paura dell’abbandono, necessità d’amore e gelosia” come ha raccontato a Sky Tg24, aggiungendo che "raccontare la famiglia è un po’ come raccontare la storia dell’uomo".