Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Siamo alle ultime giornate della rassegna capitolina, ma questa Festa del Cinema di Roma 2021 non accenna a perdere colpi. Anzi, al contrario: in questo giovedì 21 ottobre , gli appuntamenti da segnare con una crocetta sul calendario sono davvero tanti. A cominciare da un evento speciale che riguarda da vicino Sky.

A casa tutti bene, il teaser della prima serie tv di Gabriele Muccino

Tra gli eventi speciali in programma, infatti, figura la presentazione della serie tv prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production A casa tutti bene. Creata da Gabriele Muccino e tratta dall’omonimo film, la serie in questione dovrebbe arrivare a fine anno su Sky e NOW TV.

Il family drama in otto episodi, girati dallo stesso Muccino, si avvale di un cast corale che include, fra gli altri, Laura Morante, Francesco Acquaroli, Emma Marrone, Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. La serie segue le vicende della famiglia Ristuccia, proprietaria da decenni del rinomato ristorante La Villetta, i cui equilibri vengono sconvolti da un evento inaspettato. Nel mentre i Mariani, altro ramo della famiglia, reclamano una fetta dell’attività, minacciando di far riemergere un segreto del passato.