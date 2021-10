Rick and Morty speciale Halloween, la battaglia di Akihabara: VIDEO

L’intero episodio speciale è doppiato in giapponese, con sottotitoli in inglese. In Italia, intanto, si attende la quinta stagione, in arrivo a ottobre Condividi:

Attraverso il proprio canale YouTube Adult Swim ha deciso di pubblicare un corto speciale di “Rick and Morty”. Un divertente filmato a tema Halloween, ambientato ad Akihabara. Una perla da non perdere per tutti gli appassionati della serie animata, disponibile in Italia su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Rick and Morty, corto speciale approfondimento Rick and Morty 5, la scena d'apertura della nuova stagione: VIDEO Il titolo del corto lanciato da Adult Swim sui propri social è “The Great Yokai Battle of Akihabara”. La trama è incentrata su Rick che è impegnato nella creazione del migliore tostapane al mondo. Si ritrova però costretto a viaggiare verso Akihabara per riuscire a procurarsi alcuni pezzi di ricambio. In men che non si dica riesce a scatenare una delle sue solite folli avventure, affiancato dall’immancabile Morty. Occorre sottolineare come l’intero episodio speciale di Halloween (seppur in netto anticipo) è doppiato in giapponese. Una trovata geniale, considerando l’ambientazione e, in generale, il tipo di avventura. Vi sono però i sottotitoli inglese da poter sfruttare per la visione.